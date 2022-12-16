Взятки в Ленинских горках: к Ильичу пристроили склады

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16 декабря 2022, 13:37

Уголовное дело заведено на двух чиновников и главного аналитика правительства Московской области по обвинению в вымогательстве взяток. По материалам дела, они согласовывали установку складов в посёлке Горки Ленинские, что незаконно из-за близости заповедной зоны. Деньги коррупционеры получали от юридических и физических лиц.



У четырёх главных фигурантов дела уже прошли обыски. Вячеслав Малышев, начальник управления госслужбы, и аналитик министерства жилищной политики Дамира Терехова оказались под домашним арестом, начальник министерства Вагиф Агаев отправился в СИЗО. Максим Петрунин, бывший ранее на должности Тереховой, остаётся на свободе, так как адвокаты утверждают, что он покинул должность до создания коррупционной схемы.



Организатором преступной схемы считается Агаев. Он разработал структуру, нашёл участников, определил порядок получения взяток. Сам Агаев получил как минимум две крупные взятки, которые распределил между участниками.



За эти деньги в Горках, где расположен музей-заповедник Владимира Ленина, построили складские комплексы. За первый дали взятку 3,5 миллиона, следующие стоили 4,5 миллиона.



Пресс-служба музея сообщила, что сама заповедная территория от строительства не пострадала.



