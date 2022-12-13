Владивостоку не везёт на мэров - уже третий на скамье подсудимых

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 декабря 2022, 13:39

Сторона обвинения запросила для бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка 17 лет тюрьмы и штраф в размере 150 миллионов рублей.



Бывший чиновник подозревается в получении взятки в размере 38 миллионов рублей. Известно, что он «курировал» в городе похоронный бизнес и регулярно получал от него откаты. Сам Гуменюк своей вины не признаёт. Прения сторон назначены на 19 декабря. В ноябре Ленинский районный суд уже отправил в колонию местного бизнесмена Сергея Сиротина за передачу взятки. Он выступал одним из главных свидетелей по делу градоначальника.



Следствие заявляет, что бывший чиновник создавал благоприятные условия для отдельных предпринимателей ритуального бизнеса, с целью получения крупных контрактов. Взятки градоначальник получал разными способами: и деньгами и материальными ценностями. Один из предпринимателей гасил долги сына мэра города, который занимался бизнесом.



Суд арестовал имущество подсудимого. Оно оценивается в 35 миллионов рублей. В ходе обысков правоохранители смогли найти только один миллион рублей. Очевидно, остальные деньги подсудимый успел скрыть. Примечательно, что три предыдущих градоначальника Владивостока также оказались на скамье подсудимых.