Экс-полпред Чечни Рамзан Цицулаев получил отсрочку от приговора: пройдет лечение и возглавит отряд на СВО

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8 декабря 2022, 13:56 Источник: Коммерсантъ

Фото: Unsplash.com

Поставлена точка в деле бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. В суде его предполагаемых сообщников признали мошенниками, вымогателями и похитителями людей. Им дали реальные сроки. А сам Цицулаев получил отсрочку от приговора, так как собирается участвовать в спецоперации. Но пока лечится от каких-то болезней.

Еще в 2014 году Цицулаева попросили помочь вернуть крупный долг. По версии обвинения, экс-полпред привлек к этому четырех своих земляков, двух полицейских и водителя, которые похитили человека и вынудили его написать долговую расписку. Последний затем заявил о вымогательстве, после чего и было возбуждено уголовное дело.

Никулинский райсуд Москвы подполковнику полиции Алексею Андрееву назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Подполковнику Владимиру Ольшанскому дали год и два месяца колонии-поселения за незаконный оборот оружия. Сроки получили предполагаемые сообщники Рамзана Цицулаева, братья Хаважи и Магомедсалех Мадаевы. Суд установил, что они участвовали во всех преступлениях группы. Их отправили в колонии строгого режима на 7,5 лет. Евгений Нагорнев, который оказал помощь похитителям, получил четыре года.

Трое отсутствующих на суде до сих пор числятся в розыске. В том числе сам Цицулаев. Впрочем, он не скрывается, а проходит лечение в Грозном. Вылечившись, он возглавит отряд из 70 человек и поедет на СВО.