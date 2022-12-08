Бывший глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин находится под домашним арестом за 30 эпизодов мошенничества

Аргументы Недели → Криминал 13+

8 декабря 2022, 12:21 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look Press

Бывшего председателя правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина отправили под домашний арест. Его обвиняют в совершении 30 преступлений. По версии следствия, чиновник похитил из бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа около 73 млн рублей. Телегин с мнением суда не согласен.

По версии следствия, по инициативе экс-главы правительства Кузбасса были заключены незаконные муниципальные контракты с местной строительной компанией. В договорах шла речь об обустройстве в 2014-2018 годах инженерных сетей. Следственный комитет считает, что при выполнении контактов из городской казны ушло 73 млн рублей.

Уголовное дело насчитывает 30 эпизодов мошенничества. Вячеслав Телегин будет находиться под домашним арестом до 3 февраля 2023 год.