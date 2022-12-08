Замгендиректора 223-го летного отряда Минобороны арестовали за взятку

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8 декабря 2022, 12:13 Источник: Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны РФ Евгения Бутусова. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей. Сейчас мужчина заключён под стражу до 5 февраля следующего года.

Сам Бутусов своей вины не признает. Давать показания отказался.

По информации «Коммерсанта», в конце ноября этого года гендиректор краснодарского ООО «Логистик Юга» Игорь Кривченко обратился к командиру войсковой части генерал-майору Сергею Мовчану с просьбой помочь перебросить необходимое для ООО «Газпром-бурение» оборудование и грузы силами 223-го летного отряда. Тот посоветовал обратиться к Евгению Бутусову, который занимается вопросами расчётов стоимости таких перевозок.

Бутусов, в свою очередь, заявил, что все расчеты будут сделаны после подачи соответствующей заявки, а детали они обговорят позже. Через пару дней смета была готова, заказ стоил практически 281 млн рублей. Кривченко такая сумма не устроила, и он попросил снизить её. Новая смета составила 235 млн рублей. По данным следствия, Бутусов предложил уменьшить сумму за счет исключения из нее части требуемых расходов. Теперь оплата доставки оборудования стоила 80 млн рублей.

Однако в документе было указано «2 000 000 рублей». По данным следствия, Бутусов заявил, что, если Кривченко устраивает смета, он должен передать наличными зафиксированную сумму. После этого гендиректор краснодарского ООО «Логистик Юга» обратился в ФСБ.