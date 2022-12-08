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За хищения у Минобороны экс-премьера Дагестана Мухтара Меджидова хотят отправить за решетку на 8 лет

, 12:07 Источник: Коммерсантъ

За хищения у Минобороны экс-премьера Дагестана Мухтара Меджидова хотят отправить за решетку на 8 лет
Фото: Unsplash.com

Бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова хотят отправить в колонию на восемь лет. Мужчину обвиняют в хищении у Минобороны денежных средств в размере 108 млн рублей. Изначально выделенная сумма была предназначена на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1.

Следствие также обвиняет Фиряза Фарманова, бывшего гендиректора ОАО «Избербашский радиозавод имени Плешакова П. С.» (ИРЗ). Именно ему ведомство и перечислило деньги. Однако прокурор запросил для Фарманова наказание в виде 7 лет колонии.
На данный момент оба злоумышленника находятся под домашним арестом. Вины в содеянном не признают.

Установлено, что Мухтар Меджидов весной 2012 злоупотребил доверием сотрудников Минобороны и пролоббировал интересы принадлежавших ему ИРЗ и ОАО «НПК «Русская радиоэлектроника». Чиновник убедил сотрудников ведомства, что радиозавод имеет нужную мощность для производства и поставки РСП и нуждается в оборонном заказе. В следующем году был заключён контракт с Минобороны. Радиозавод должен был до июня 2014 поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн руб., военное ведомство перечислило за это 108 млн рублей. Однако радиозавод не выполнил свои обязательства.

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