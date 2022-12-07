Похититель собак Леди Гаги получил 21 год тюрьмы

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7 декабря 2022, 14:23

Леди Гага. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Похитителю собак американской певицы Леди Гаги и стрелявшему в помощника звезды вынесли приговор. Мужчине дали 21 год тюремного заключения. Злоумышленник отказался от возражений на решение судьи.

20-летний Джеймс Ховард Джексон в феврале пришлого года выстрелил в выгульщика собак артистки, а потом забрал питомцев себе. Правда, одно животное смогло вырваться из рук похитителя.

Полиция начала расследование и выяснила, что в деле замешаны 5 подозреваемых, двое из которых и стали соучастниками преступления. Собак Леди Гаге вернули спустя пару дней. Злоумышленники утверждают, что не знали, кому на самом деле принадлежат животные. Они хотели похитить питомцев из-за их высокой стоимости.