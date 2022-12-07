Журналистку могут посадить из-за убийства мужа-тирана

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7 декабря 2022, 11:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Комсомольская правда

Фото: Unsplash.com

Журналистке федерального издания Оксане Гончаровой грозит до 15 лет тюремного заключения из-за убийства супруга. Примет ли суд во внимание, насколько жестоким и бездушным был муж россиянки, пока понепонятно.

Жизнь Оксаны казалась яркой и практически беспроблемной, но так было только с виду. На самом деле она переживала настоящий кошмар. При этом женщина долгое время не желала расставаться с супругом-садистом. Алексей издевался над ней как мог, часто избивал до полусмерти, угрожал, унижал психологически. И все эти годы казались для Гончаровой девятым кругом ада.

Во время очередного избиения Оксана решилась дать отпор. Гражданский муж и отец её детей никогда не слыл законопослушным. Три судимости и множество проблем с законом. С детьми обходился жестоко, без всякой любви. Мог разбить телефон или планшет, спокойно мог применить физическую силу по отношению к ребёнку. Его жизнь закончилась, когда Гончарова окончательно потеряла терпение. Удар её стал фатальным. Алексей получил ранения, несовместимые с жизнью. Мужчина умер в больнице, а вот Оксана столкнулась с серьёзными проблемами. Её арестовали и отправили в СИЗО в подмосковную Икшу. Младшие сыновья Гончаровой сейчас у дяди, родного брата Алексея. Родственник оформил на них временную опеку и увёз в Анапу.

К сожалению правозащитников, судьба журналистки теперь от неё не зависит. Всё – в руках закона. Гончаровой предъявлено обвинение по статье «Убийство». Суд не принял во внимание несовершеннолетних детей женщины и отказал в домашнем аресте. Первое судебное заседание по делу Оксаны может состояться уже в декабре. Но какое именно будет принято решение – пока никто не знает. Друзья и близкие обвиняемой надеются, что суд примет во внимание – Оксана оборонялась от психически неустойчивого и жестокого человека.