Чиновники подмосковного лесхоза сами же вырубали здоровый лес, который должны охранять

Аргументы Недели → Криминал 13+

1 декабря 2022, 13:31

Правоохранители Московской области задержали чиновников лесного хозяйства, которые организовали незаконную вырубку леса под видом санитарных работ. Ущерб государству составил полмиллиарда рублей.



Фигурантами уголовного дела стали семь человек. Коммерсанты и чиновники объединились в преступное сообщество. Используя служебное положение подделали документы. Организатором банды лесорубов являлся Александр Прокопченко. Он занимал должность замглавы комитета лесхоза области. Группировка под его руководством начала деятельность в 2016 году. Чиновники оформляли участки здорового леса под санитарную вырубку. При этом мероприятия проводились за счёт бюджетных средств Московской области. Под корень спиливались гектары леса. Древесина продавалась на деревообрабатывающие предприятия при помощи сообщников.



Следствие не нашло методики, по которой обвиняемые оценивали жизнеспособность срубленных деревьев. У правоохранителей имеются доказательства, что эксперты даже не выезжали в лес для оценки угодий. Сторона защиты настаивает на проведении дополнительных экспертиз, однако следствие отказало в этом.