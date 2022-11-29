Экс-помощник главы Дагестана экстрадирован и осуждён вместе с братом

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29 ноября 2022, 15:10

Бабушкиным судом Москвы к 8 годам колонии общего режима приговорён экс-помощник, экс-советник бывшего главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, руководитель, создатель консультационно-диагностического медцентра MCR GmbH Осман Махачев. Кроме того, ему назначен штраф в 800 тысяч руб. В 2019 г. ГСУ СК РФ на Махачева было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, однако судья Александр Глухов переквалифицировал деяние бывшего чиновника в особо крупное мошенничество.



Согласно результатам следствия, в 2017 г. Махачев пообещал оказать содействие одному из претендентов на пост руководителя Докузпаринского района Дагестана. Свою помощь он оценил в 30 млн руб., в итоге получил 23 млн руб.



Подозреваемому удалось бежать в Германию, в 2019 г. ему было предъявлено заочное обвинение, мерой пресечения избрано 2-хмесячное содержание под стражей. В 2020 г. Махачева объявили в международный розыск, Генпрокуратура добивалась от немецких властей выдачи обвиняемого. В январе 2022 г. удалось добиться его экстрадиции в Россию.



В 2021 г. к 7,5 годам колонии строгого режима приговорили старшего брата Махачева Магомеда, за ущерб в 24 млн руб., нанесённый бюро МСЭ, в котором он был руководителем, ПФ РФ.