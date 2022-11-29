Пермскому стрелку грозит пожизненный срок

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29 ноября 2022, 14:17

В пермском суде начались слушания дела в отношении Тимура Бекмансурова, совершившего нападение на пермский вуз. Жертвами стрелка стали шесть человек, ещё несколько студентов и сотрудников вуза получили ранения. Сторона обвинения запрашивает пожизненное заключение для террориста.



Адвокат обвиняемого считает, что Тимур имеет право на более мягкое наказание за счёт смягчающих обстоятельств. В первую очередь это молодой возраст подсудимого, наличие группы инвалидности: стрелку отняли ногу из-за тяжёлого ранения, полученного при задержании.



Следователи установили, что обвиняемый начал интересоваться в Сети запрещённой литературой, материалами о массовых убийствах людей. Для совершения своего преступления он законно приобрёл охотничье ружьё и патроны. Поступив в университет, он изучил его строение, расположение аудиторий. Нападение на вуз Бекмансуров совершил 20 сентября прошлого года. Большего числа жертв удалось избежать благодаря оперативной работе полицейского Константина Калинина. Он оперативно прибыл на место происшествия и обезвредил стрелка несколькими выстрелами в ногу из табельного оружия. Тимур признал свою вину. Прокурор просит отправить преступника в колонию строгого режима, чтобы хоть как то восстановить социальную справедливость.