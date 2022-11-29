В Екатеринбурге судят молодых террористов, готовивших захват власти

Аргументы Недели → Криминал 13+

29 ноября 2022, 12:52

Суд Екатеринбурга приступил к изучению материалов уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят жители Уфы. Они планировали нападения на отделы полиции и органы власти. Организатором террористического сообщества признан Руслан Богданов. Всего по делу проходят пять человек. Молодые люди в возрасте от 19 до 21 года изготавливали взрывчатку, которую собирались в дальнейшем применить.



Следователи в ходе изучения обстоятельств дела установили, что обвиняемые являются членами неонацистской группы. Богданов категорически не согласен с внутренней политикой государства. Он посчитал, что в регионе нужно захватить власть, чтобы установить свои порядки. С 2019 года в сообщество вовлекались молодые люди, имеющие подобные с главарём взгляды. Террористическая группировка получила название «Движение». Её члены учились стрелять из оружия, делать бомбы.



Под видом игры в страйкбол они отрабатывали террористические приёмы. В интернете они скачивали запрещённую литературу. Задержание террористов прошло осенью прошлого года. Правоохранители при обысках нашли оружие, символику фашисткой Германии, инструкции по изготовлению оружия. Сторона защиты пытается доказать, что обвиняемые не планировали нападать на органы власти, а лишь хотели своими силами бороться с наркоторговцами.