Актрису Наталию Стешенко нашли мёртвой в квартире

Аргументы Недели → Криминал 13+

29 ноября 2022, 11:39

В столице обнаружили 37-летнюю актрису Наталию Стешенко мертвой в своей квартире. О точной причине смерти неизвестно.

Ребенок женщины увидел, что она лежит без сознания и попросил соседей вызвать скорую. Однако медики не успели помочь Стешенко. Наталия уже скончалась.

На данный момент причина смерти уточняется. Известно, что она не носит насильственный характер. На теле женщины нет травм и повреждений.

Наталия Стешенко родилась 3 декабря в 1984 года в Казахстане. В 2000 году она участвовала в конкурсе «Мисс Казахстан» и одержала победу. Потом девушка переехала в Москву и поступила во ВГИК. Стешенко стала работать в Театре Луны. Также она снималась в фильмах. Самая известная её работа – «Лига обманутых женщин».