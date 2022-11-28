Жительницу Дагестана оправдали по делу об убийстве мужа во время новогоднего застолья

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28 ноября 2022, 19:23 Источник: Комсомольская правда

Фото: unsplash.com

В 2021 году жительница Дагестана убила мужа в новогоднюю ночь. Однако ей удалось доказать свою невиновность. Теперь женщина требует моральную компенсацию от суда.

В декабре прошлого года Наталья из Махачкалы взяла отпуск, чтобы провести новогодние праздники вместе со своим мужем. Во время застолья супруг стал вспоминать прошлые обиды. Ему казалось, что жена изменяла в командировках. Сначала разговор шёл на повышенных тонах, а потом мужчина стал душить Наталью.

Женщина нащупала нож и нанесла оружие в грудь насильнику. После этого она вызвала скорую, но в больнице супруг скончался.

Против Натальи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но адвокатам удалось доказать, что женщина не нападала, а защищалась. В итоге жительницу Махачкалы оправдали. Однако пока она ждала оправдательный приговор в СИЗО, её лишили работы. Теперь Наталья хочет обратиться в суд, чтобы ей выплатили моральную компенсацию.