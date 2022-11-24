Мошенники украли 4 млрд рублей у населения со счетов в банках

Аргументы Недели → Криминал 13+

24 ноября 2022, 17:09

Мошенники большую часть хищений денежных средств со счетов банковских клиентов осуществляют дистанционным способом. За третий квартал текущего года злоумышленники стали звонить россиянам в 30 раз чаще, чем ранее.



Цифровизация услуг пошла мошенникам на пользу. И мобилизация, отсутствие полноценной системы защиты капиталов населения, стрессовая ситуация сыграли криминалу на руку. К концу года атаки злоумышленников на население могут увеличиться.



По итогам третьего квартала, мошенники вывели со счетов граждан порядка 4 миллиардов рублей. Средняя сумма одного хищения составляет 17 тысяч рублей. Только 3% клиентов удалось вернуть украденные средства и далеко не в полном объёме. Когда мошенники столкнулись с проблемами вывода средств, они уменьшили свою активность. Но сейчас стали перестраивать свою деятельность.



Злоумышленники активно пользуются легендой от лица правоохранительных органов. Операторы сотовой связи пытаются усилить защиту клиентов. Но мошенники используют технологии, позволяющие им оставаться в тени.