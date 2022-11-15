Хакер Мазуренко похитил у российских банков 1 млрд рублей

Аргументы Недели → Криминал 13+

15 ноября 2022, 17:29

Басманный суд приговорил к 6 годам лишения свободы хакера Артёма Мазуренко. По данным следствия, он в составе преступной группировки похитил у крупных банков около 1 млрд рублей, поэтому был осужден за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ) и участие в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Пострадавшими банками стали Промсвязьбанк, «Траст», «Уралсиб» и другие.



Большая часть соучастников Мазуренко попала под заключение в 2019 году, но сам он, находясь под подпиской о невыезде, тогда сбежал, а обнаружился в мае 2021 года.



Мазуренко, по совету адвоката, признал вину. Хотя во время следствия настаивал, что его роль в ОПС была небольшой и мог пойти как свидетель, но побег ухудшил его положение. Несмотря на это, адвокат Таир Рзаев обещал обжаловать приговор, находя его слишком длительным. А гособвинение требовало 8 лет общего режима со штрафом и ограничением свободы ещё на 9 месяцев после отбытия наказания. Лидер группировки, Юрий Лысенко, получил 13 лет строгого режима, а после срок увеличили до 16 лет.



По мнению адвоката, Мазуренко сможет скоро попросить об УДО, но на свободе ему всё равно придётся участвовать в судах о возмещении банкам нанесённого ущерба.