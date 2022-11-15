Бывший сотрудник ФСБ отправлен за решётку за мошенничество

Экс-сотрудник ФСБ Андрей Першин отправлен в колонию за мошенничество. Суд изучал обстоятельства дела на протяжении полугода. Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы гендиректора ООО «Лагуна» и ООО «Ирлайн» Сергея Мелина. Одна из его компаний попала во внимание правоохранителей. Чтобы избежать лишних проблем, он обратился к Першину.
Коммерсант полностью доверился бывшему сотруднику спецслужб, полагаясь на его связи в ведомствах. После выхода на пенсию Першин создал фонд, который якобы оказывал содействие правоохранителям в борьбе с коррупцией и терроризмом. В перечень услуг фонда входило оказание помощи физическим и юридическим лицам по вопросам экономической и юридической безопасности. За оказание услуг Першин запросил с Мелина 24 миллиона рублей. Со слов потерпевшего, Першин должен был передать деньги неким сотрудниками правоохранительных органов.
Подозрение у Мелина возникло после того, как ему было предложено перечислять в фонд каждый месяц по миллиону рублей. Именно тогда он и обратился в спецслужбы. Вскоре Першин был задержан и отправлен в СИЗО. Сторона защиты обвиняемого отказывается давать какие-либо комментарии по этому делу.
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