Мошенники ответят в суде за поставку военным аппаратов ИВЛ по завышенной цене

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15 ноября 2022, 13:00

Следственный комитет РФ завершил сбор доказательств в отношении бывшего руководителя ФГУП ГВСУ №4 Ларисы Леонтьевой. Организация была аффилирована с оборонным ведомством РФ.



Следователи считают, что два года назад она продала ведомству аппараты искусственной вентиляции лёгких по завышенной цене. Всего был реализовано 350 устройств в 10 раз дороже. По версии защиты, сделка носила открытый характер в формате рыночных отношений.



Для защиты своих интересов Леонтьева наняла трёх адвокатов. Они пытаются доказать, что сделка была законной. Аппараты приобретали за границей тремя организациями. Далее они были переданы в ФГУП ГВСУ №4, которое продавало товар уже в медицинское управление Минобороны РФ. В мае 2020 года все медицинские устройства поступили в военные госпитали. Через несколько месяцев сделкой заинтересовались сотрудники спецслужб. Рыночная стоимость одного устройства составляет 115 тысяч рублей. Но заказчик приобрёл их по миллиону. Компании, закупавшие оборудование за границей, стали первыми подозреваемыми. Но они признались, что все сделки совершались от имени Леонтьевой, которая оставалась на свободе практически до последнего времени.