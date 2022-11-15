Подполковник погорел на резиденции президента и реставрации Кремля

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15 ноября 2022, 10:30

Апелляционный суд утвердил приговор бывшему подполковнику ФСО РФ Алексею Голохвостову.



В конце весны суд признал экс-подполковника Федеральной службы охраны РФ (ФСО) виновным в получении взяток на сумму более 20 миллионов рублей. Согласно вынесенному приговору, он должен заплатить штраф в размере 40,5 млн рублей и 11 лет провести в исправительном учреждении закрытого типа. Свою вину обвиняемый не признал. Он утверждал, что его оговорили бизнесмены, с которыми Голохвостов конфликтовал. Добровольное признание в преступлении и раскаяние он назвал самооговором и объяснил давлением, которое на него якобы оказывало следствие. Обвиняемый написал жалобу во 2-й Западный окружной военный суд с просьбой пересмотреть приговор. Судьи второй инстанции поверили доказательствам, а не словам Голохвостова.



Голохвостов, как определило следствие, получал взятки от двух организаций. Экс-офицер вымогал деньги у представителя компании, которая в 2012-2016 годах занималась реконструкцией резиденции президента РФ в Ново-Огарёво, пообещав, что с подписанием документов не будет проблем. В течение 2014-2015 годов ему были переданы 20 миллионов рублей. Вторая компания, у гендиректора которой Голохвостов требовал 700 тысяч рублей, занималась реставрацией стен Московского Кремля. Бывший офицер осуществлял строительный контроль за реставрационными работами ООО «Петербургский Ренессанс» и решил продать подписание актов о приёмке за круглую сумму.