Арестован бизнесмен, обвиняемый в крупном мошенничестве при реконструкции объектов Московского Кремля

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11 ноября 2022, 14:23 Источник: Коммерсантъ

Фото: globallook

Предприниматель Иван Орынчук и бывшая сотрудница его компании Оксана Орынчук арестованы до конца декабря. Иван Орынчук принимал участие в нескольких больших реставрационных проектах, а в настоящее время задействован в работах по восстановлению Мариуполя. Орынчуков обвиняют в особо крупном мошенничестве при реконструкции объектов Московского Кремля.

Иван и Оксана - брат и сестра. Следствие считает, что они похитили более 70 млн рублей, взятых из авансовых платежей. Орынчуки свою вину не признают.

Госпоже Орынчук предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Материалы дела сообщают, что в 2018 году компания подписала контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского Кремля. Следствие предполагает, что руководители фирмы получили от заказчика авансовые платежи, после чего украли 70,4 млн рублей. Также следствие обращает внимание на то, что обвиняемые были осведомлены о шатком финансовом положении своей фирмы.

Во время суда следователь настаивал на аресте Оксаны Орынчук. Он опасается, что она может повлиять на их показания и скрыться от следствия в Украине, откуда она родом. Женщина занималась оформлением платёжных документов и бухгалтерией и не могла не знать о факте хищения.

Адвокат Оксаны Орынчук заявила, что доказательств причастности её клиентки к преступлению у следствия нет. Правозащитница отметила, что у той нет бухгалтерского образования (женщина окончила музыкальную школу по классу вокала в Черновцах, в фирмах своих братьев начала работать в 2014 году после смерти мужа). Также адвокат обратила внимание на то, что у обвиняемой имеется ипотека и кредиты на бытовые нужды, что говорит о том, что никаких больших средств, тем более украденных, у нее нет. Оксана Орынчук, по словам защиты, практически не бывает у родственников в Украине, при этом в любой момент могла бы скрыться, если бы того хотела. Адвокат запросила для женщины домашний арест или запрет определенных действий. Суд поддержал версию следствия.

Заседание по вынесению меры пресечения Ивану Орынчуку прошло по такой же схеме. Следователем был сделан запрос о приобщении к делу справки о том, что арест Орынчука не повлияет на процесс восстановительных работ в Мариуполе. Сам предприниматель считает, что стал жертвой оговора. Адвокат попросила, с целью возможности продолжить работы в Мариуполе, для Орынчука подписку о невыезде. Защита заявляет, что 1,5 млн рублей наличными, которые были у него при задержании, были предназначены рабочим в Мариуполе. Это были наличные, так как в городе не работают банки и банкоматы. Тем не менее суд отправил обвиняемого в СИЗО.