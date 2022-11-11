Российского хакера арестовали в Канаде за вымогательство €70 млн

Аргументы Недели → Криминал 13+

11 ноября 2022, 14:35

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Канаде спецслужбы задержали 33-летнего россиянина Михаила Васильева. Он подозревается в совершении кибератак на объекты критической инфраструктуры нескольких стран.



Против Михаила Васильева выдвинуты обвинения в преступном сговоре в составе хакерской группировки LockBit с целью умышленного повреждения защищённых компьютеров и телекоммуникационных сетей, передачи требований о выкупе, причастности к десяткам кибератак за последние два с половиной года. По оценкам следствия, члены группировки LockBit с 2020 года заработали около $100 млн на вымогательствах у примерно 1 тыс. жертв по всему миру. Васильева подозревают в том, что за короткий срок ему удалось выманить у жертв выкуп в размере от €5 млн до €70 млн.



По данным Минюста США, среди пострадавших от деятельности группировки - британский поставщик медицинских услуг Advanced и немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental. По некоторым сведениям, летом 2022 года преступники атаковали инфраструктуру небольшого канадского городка Сент-Мэрис с населением в 7,5 тысячи человек.



Ранее сообщалось, что операторы LockBit взломали налоговую службу Италии и похитили 100 Гб данных. Третья по величине авиакомпания Таиланда Bangkok Airways заявляла, что стала жертвой вымогателей LockBit.



