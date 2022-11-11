Количество фиктивных браков с иностранцами-мигрантами может вырасти

Аргументы Недели → Криминал 13+

11 ноября 2022, 10:38

Конституционный суд оставил без изменений законы, связанные с выдворением из страны мигрантов, имеющих жён и детей в России. Суд будет с каждым случаем разбираться индивидуально.



Чиновники полагают, что миграционное законодательство в отношении семейных мигрантов можно смягчить. Альтернативой депортации может стать денежное наказание. Однако проблема фиктивных браков при этом остаётся не решённой. Ранее правозащитники обращались в суды высшей инстанции. Поскольку решения в судах штампуются под копирку, выдворение иностранца из России может быть одобрено или отклонено Конституционным судом.



Иностранец высылается из страны за двойное нарушение административного права. Юристы предлагают альтернативу в виде принудительных работ. Поэтому, чтобы обезопасить себя, мигранты начнут вступать фиктивно в брак. А в Семейном кодексе отсутствует чёткое определение фиктивного брака, и наказать обоих участников сделки будет очень трудно.