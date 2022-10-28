Свердловский экс-депутат и его сын отправятся в колонию за убийства и бандитизм

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28 октября 2022, 12:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Бывший депутат Артемовской гордумы Геннадий Виноградов признан виновным в руководстве вооруженной бандой в период с 1992 по 2021 год. Его также обвинили в убийствах, покушениях, мошенничестве и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Помимо этого, сын экс-депутата Роман приговорен к 11 годам колонии за убийство и незаконный оборот оружия.



Геннадий Виноградов стал депутатом гордумы в 2018 году. Он был избран от партии «Единая Россия». В 2021 году его вместе с сыном задержали правоохранительные органы, и из партии он был исключён.



Свердловский облсуд признал Геннадия Виноградова виновным в вооруженном нападении на автомобиль в 1994 году на плотине Красногвардейского водохранилища. Он в составе банды расстрелял автомобиль. Погибли Игорь Коростелев и Валерий Ветлугин, тело которого до сих пор не нашли. Один из свидетелей утверждал, что труп был утоплен в болоте. Еще двое, находившиеся в автомобиле, Михаил Гольцев и Сергей Сорокин, были ранены, но выжили.



Помимо этого, бывшего депутата признали виновным в незаконном обороте оружия организованной группой, покушении на мошенничество, подстрекательстве к даче заведомо ложных показаний свидетелями в суде и мошенничестве в сфере страхования. Однако срок привлечения к уголовной ответственности по последним двум эпизодам истек.



Присяжные признали полностью недоказанным эпизод с покушением на убийство редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в марте 2017 года. Также Геннадий Виноградов был оправдан в незаконном обороте взрывного устройства и поджоге автомобиля в октябре 2020 года.



Свидетели заявляли, что Геннадий Виноградов был «хозяином» поселка и держал его в страхе, применяя угрозы и физическое насилие. Его сын Роман признан виновным в убийстве предпринимателя Андрея Буксина в 2003 году и незаконном обороте огнестрельного оружия.



