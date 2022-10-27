Огромный штраф и 15 лет строгача. Экс вице-мэр Сочи осуждён за взяточничество

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27 октября 2022, 16:22

Пятнадцать лет тюрьмы и штраф в сто двадцать млн. рублей - наказание, которое получил Анатолий Рыков. Четыре года назад на него завели дело по факту мошенничества в особо крупном размере.



Выяснилось, что с 2010 года подсудимый наладил схему получения многочисленных взяток от строительных организаций по поводу строительной деятельности или аренды земли. Изначально предприниматели с целью получить разрешение на застройку обращались в администрацию, но получали отказ. Обжалование судебного решения также не приносило результатов. Только при подаче апелляции предприниматели получали заветные документы.



Виновный свою вину отрицает и поясняет, что действовал исключительно правомерно. Также Рыков заявил, что возбуждение уголовного дела связано с его исключительной честностью как чиновника, которая была неугодна другим представителям власти и бизнеса. В ходе зачистки строительного сектора Краснодарского края от мошенничества силовики задержали ещё пять человек.