У банков похитили 60 млн рублей благодаря фальшивкам и американским банкоматам

Аргументы Недели → Криминал 13+

25 октября 2022, 15:33

В столице преступники смогли украсть у Альфа-банка и нескольких некрупных банков свыше 60 млн руб. через устаревшие банковские автоматы фирмы NCR (США) весьма дерзким способом. Через данные устройства вносились слегка усовершенствованные фальшивые 5-тысячные купюры, которые продают в магазинчиках с сувенирами, а потом в других, более современных аппаратах, снимались уже настоящие деньги.



В полицию обратились руководители пострадавших банков. Пока правоохранители начали проверять информацию, мошенники ещё несколько дней обменивали фальшивые деньги на настоящие. Обычные граждане тоже могли пострадать – при получении наличных денег банкомат мог выдавать им банкноты «банка приколов».



Всего за несколько дней через подставных лиц (используемых втёмную алкоголиков, бомжей) было внесено около 12300 купюр, т. е. свыше 60 млн руб. Подделку можно увидеть невооружённым глазом – фальшивки напечатаны на обычном цветном принтере и чуть доработаны. В банкоматах NCR установлены устаревшие ПО и валидаторы по типу сканера с УФ-лампой. Альфа-банк заблокировал функцию принятия 5-тысячных банкнот, когда осталось только 75 тысяч руб. необналички.