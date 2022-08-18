Суд завалили драгоценностями бывшего сенатора Арашукова и его отца

В Московском городском суде проходят заключительные слушания по делу Арашуковых. Обвиняемые во множественных преступлениях бывший сенатор от КЧР Рауф и его отец, бывший советник «Газпром Межрегионгаза» Рауль дали повод суду ещё для нового расследования. В частности, на заседании озвучены предметы роскоши, которые изъяты у подсудимых три года назад. Это не только драгоценности, но и крупные объекты недвижимости. Их общая стоимость составляет более 440 миллионов рублей.
Чтобы продемонстрировать суду все вещественные доказательства, обвинению потребовалось ввезти на тележках в зал заседаний несколько коробок с драгоценностями. Особый интерес у суда вызвал сундучок, набитый золотыми монетами. На крышке сундука был изображён российский президент. Стоимость этих изделий из золота составила 3,6 миллиона рублей. Подсудимые отказались называть источник происхождения богатств.
Арашуковы обвиняются во множественных преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.
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