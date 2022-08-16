Куда уехал красный плюс: в Минздраве недосчитались денег за проданные автомобили

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 августа 2022, 16:50

Следственный комитет РФ уличил чиновников Минздрава в получении выручки от продажи автомобилей ведомства. В ходе расследования дела были задержаны несколько сотрудников одного из отделов министерства. Они уже отправлены в следственный изолятор.



Правоохранители доказали, что подозреваемые с 2018 года похитили не менее 6,3 миллиона рублей при продаже автомобилей ведомства. Всего было реализовано 75 машин, которые ранее использовали работники министерства. По существующим правилам выручка должна направляться в бюджет министерства. В главном Следственном управлении СКР считают, что отправка задержанных под домашний арест недопустима. Они могут просто скрыться или оказать давление на свидетелей.



Сторона защиты обвиняемых считает, что следствие не имеет доказательной базы. Оно занялось анализом работы Министерства здравоохранения после обращения главы ведомства Михаила Мурашко. Тогда уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя ремонтно-строительного управления Михаила Москалева. Его обвинили в незаконном трудоустройстве в ведомство своей дочери. Она получила за других сотрудников ведомства зарплату в сумме 1,7 миллиона рублей. Примечательно, что дело до суда не дошло, так как обвиняемый заключил сделку со следствием.