Вступил в силу приговор по уголовному делу о коррупции в МВД и ФСБ

Апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшим полковникам МВД и ФСБ Евгению Кузину и Игорю Фролову за взятку в размере $500 тыс. Кузин проведет в колонии строгого режима 11 лет, а отставной полковник ФСБ Фролов — 9,5.
В 2019 году уже отставной замначальника отдела управления «К» СЭБ ФСБ РФ Фролов познакомил между собой полицейского Кузина и бизнесмена, владельца нескольких отелей, агропредприятий и мусоросжигательных заводов Миро Амадяна. Оперативник Кузин, в свою очередь, попросил коммерсанта свести его с бывшими представителями известной на рубеже 2000-х годов оргпреступной группировки из Пушкинского района Подмосковья, которых он, якобы, разрабатывал. После встречи с «пушкинскими», те обвинили полицейского в вымогательстве. Виновным за произошедшее Евгений Кузин назначил Амадяна и стал требовать откупные уже с него, угрожая в противном случае привлечь коммерсанта к ответственности по так называемой воровской ст. 210.1 УК РФ — за занятие высшего положения в преступной иерархии. Фролов, в свою очередь, стал активно помогать оперативнику, став, таким образом, полноценным соучастником требования взятки.
С октября по декабрь 2019 года полковники заставили Амадяна переоформить на близкого им человека участок земли площадью 5 га в Дмитровском районе Подмосковья и передать им $500 тыс. наличными. В итоге Миро Амадян всё же обратился за помощью в ФСБ, после чего взяточников задержали.
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