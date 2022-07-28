Стало известно, кого следствие считает заказчиком и исполнителями покушения на Авраама Руссо

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28 июля 2022, 14:57 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в покушении на поп-певца Авраама Руссо его первому спонсору, бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.

Все случилось давно, еще в ночь на 19 августа 2006 года. Авраам Руссо возвращался с концерта, и тут неизвестные обстреляли его автомобиль. Сидевший за рулем певец получил ранение в бедро, голень и поясницу. Десять лет по этому делу не было никаких продвижений. Однако в мае 2016 года следствие объединило материалы еще двух расследований. Еще через несколько лет задержали бывшего таксиста Виталий Трясникова и главу риэлторского агентства Алексея Трясникова. Следствие считает их исполнителями покушения на Руссо, а Тельмана – заказчиком. Свою вину они не признают. Исмаилову предоставила убежище Черногория и не выдает бизнесмена.