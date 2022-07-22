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Проректор РАНХиГСа Иван Федотов отправлен под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

, 16:08 Источник: РБК

Проректор РАНХиГСа Иван Федотов отправлен под домашний арест по делу о крупном мошенничестве
Проректор РАНХиГС Иван Федотов. Фото с сайта академии.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов решением Тверского суда Москвы отправлен под домашний арест. Как сообщил источник РБК, Федотов проходит по тому же делу о мошенничестве в особо крупном размере, что и ректор вуза Владимир Мау.

 «Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 12 июля в отношении обвиняемого Федотова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа 2022 года», — сказано в сообщении суда.

Ранее под домашний арест был отправлен ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, а также директора Института общественных наук РАНХиГС и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Как рассказали РБК в пресс-службе академии, «сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию».

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