Проректор РАНХиГСа Иван Федотов отправлен под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

Аргументы Недели → Криминал 13+

22 июля 2022, 16:08 Источник: РБК

Проректор РАНХиГС Иван Федотов. Фото с сайта академии.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов решением Тверского суда Москвы отправлен под домашний арест. Как сообщил источник РБК, Федотов проходит по тому же делу о мошенничестве в особо крупном размере, что и ректор вуза Владимир Мау.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 12 июля в отношении обвиняемого Федотова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа 2022 года», — сказано в сообщении суда.

Ранее под домашний арест был отправлен ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, а также директора Института общественных наук РАНХиГС и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Как рассказали РБК в пресс-службе академии, «сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию».