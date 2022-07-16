Полиция задержала подозреваемого в расстреле четырех человек в Новошахтинске Ростовской области

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16 июля 2022, 10:41 Источник: 161.ru

фото с сайта СКР

В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек, в том числе ребенка в городе Новошахтинске и ранении одного ребенка. По информации местных СМИ, подозреваемый Денис Машонский — уроженец города Новошахтинска.

Мужчина дружил с хозяином квартиры, где произошла трагедия. 36-летний Машонский расстрелял семью из охотничьего ружья 12-го калибра. Раненая девочка госпитализирована.

Подозреваемого допрашивают следователи.

Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Ростовское издание 161.ru сообщило, что в пятницу, 15 июля, вечером в аварийном и расселенном доме на улице Рабоче-Крестьянской обнаружили тела четырех человек: 37-летнего Владимира Беляева, 26-летнюю Светлану Беляеву, ее 24-летнюю сестру Ольгу Котлярову с 3-летним сыном. Выжила четырехлетняя девочка — дочь Котляровой. Все они жили в том доме. По словам свидетелей, вернулись забрать вещи.

Подозреваемого искала вся полиция Ростовской области, сотрудники из соседних районов усилили патрули в городе. Машонского задержали по горячим следам. По информации источника 161.RU в силовых структурах, при задержании полицейские отметили у него признаки наркотического опьянения.

Злоумышленнику грозит от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное наказание.