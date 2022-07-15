Мошенники продолжают придумывать новые способы хищения денег

Аргументы Недели → Криминал 13+

15 июля 2022, 15:30

Сейчас набирает обороты схема под названием «вишинг». Она представляет собой комбинацию переписки и телефонного разговора. Вначале потенциальной жертве отправляется электронное письмо (как вариант – SMS или сообщение в мессенджере). Как правило, там содержится призыв перезвонить по указанному номеру, чтобы обезопасить собственные средства. Если человек звонит, начинается его психологическая обработка, целью которой являются личные данные.



Сотрудники «Лаборатории Касперского» отмечают, что текст сообщения составлен специфически. Он выглядит сгенерированным автоматически, не содержит никакой контактной информации, кроме телефонного номера. Особый упор делается на срочность – адресата призывают перезвонить немедленно. Маскируются мошенники под известные финансовые организации, торговые компании.



Чтобы обезопасить свои деньги, эксперты рекомендуют вначале обратить внимание на домен, с которого пришло письмо. Как правило, при ближайшем рассмотрении он оказывается фальшивым. Насторожить также должны требования выйти на связь немедленно, запугивания. Если дело дошло до телефонного разговора – ни в коем случае не сообщать личные данные. Настоящим сотрудникам финансовых организаций и так известна необходимая информация.



