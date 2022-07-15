Магазин «Алиса в стране чудес» снабжал запрещенными веществами жителей Сибири

Аргументы Недели → Криминал 13+

15 июля 2022, 14:37 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Новосибирске 15 участников крупного наркокартеля получили совокупно около 180 лет заключения. Суд назначил им от 7 до 15 лет лишения свободы.



Продажа наркотиков производилась через онлайн-магазин «Алиса в стране чудес». Преступники ежедневно реализовывали более 1 тыс. доз, совокупно зарабатывая в месяц свыше 15 млн руб.



Организатором крупного наркосиндиката оказался 35-летний Вадим Кучаев. Ему удавалось руководить картелем из исправительной колонии, где он уже отбывал 13-летний срок за незаконный оборот наркотиков. В его распоряжении были телефон и стационарный компьютер.



Организация Кучаева состояла из нескольких структурных подразделений, которые занимались приобретением оптовых партий наркотиков, администрированием сайтов продаж и чат-ботов в мессенджерах, подбором новых участников. Группа «операторов» координировала работу фасовщиков и курьеров-закладчиков, контролировала поступление денег от покупателей на электронные кошельки, выплачивала зарплату дилерам. Подразделение «изготовителей» занималось приобретением химического оборудования, прекурсоров и реагентов, необходимых для производства наркотиков.



Синдикат был ликвидирован ещё осенью 2018 года. Уголовное дело в отношении Вадима Кучаева было выделено в отдельное производство.



