Магазин «Алиса в стране чудес» снабжал запрещенными веществами жителей Сибири

В Новосибирске 15 участников крупного наркокартеля получили совокупно около 180 лет заключения. Суд назначил им от 7 до 15 лет лишения свободы.
Продажа наркотиков производилась через онлайн-магазин «Алиса в стране чудес». Преступники ежедневно реализовывали более 1 тыс. доз, совокупно зарабатывая в месяц свыше 15 млн руб.
Организатором крупного наркосиндиката оказался 35-летний Вадим Кучаев. Ему удавалось руководить картелем из исправительной колонии, где он уже отбывал 13-летний срок за незаконный оборот наркотиков. В его распоряжении были телефон и стационарный компьютер.
Организация Кучаева состояла из нескольких структурных подразделений, которые занимались приобретением оптовых партий наркотиков, администрированием сайтов продаж и чат-ботов в мессенджерах, подбором новых участников. Группа «операторов» координировала работу фасовщиков и курьеров-закладчиков, контролировала поступление денег от покупателей на электронные кошельки, выплачивала зарплату дилерам. Подразделение «изготовителей» занималось приобретением химического оборудования, прекурсоров и реагентов, необходимых для производства наркотиков.
Синдикат был ликвидирован ещё осенью 2018 года. Уголовное дело в отношении Вадима Кучаева было выделено в отдельное производство.
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