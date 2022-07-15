Жульё раздаривает жильё

В Федеральной нотариальной палате предупредили о новой схеме мошенничества на рынке недвижимости. Люди сначала оформляют дарственную на квартиру, а потом забирают недвижимость назад.
При оформлении сделки получатели подарка отдают ещё и свои кровные деньги. Фактически за дарением маскируется элементарная купля-продажа. А такую хитроумную схему «дарители» обычно объясняют желанием сэкономить на налогах.
Факт дарения закон позволяет оспорить. Сделать это может как сам автор подарка, так и его родственники или кредиторы. Тогда квартира по решению суда возвращается назад. Но вероятность возмещения потраченных денег сведена к нулю, ведь нет доказательств их передачи (расписку почти всегда суды не принимают во внимание).
Эксперты отмечают, что появились так называемые «профессиональные дарители», которые передают одну и ту же квартиру по нескольку раз. Нередко мошенники действуют сообща. Один оформляет дарственную и получает деньги. Другой же под видом родственника обращается в суд за отменой дарения по мотивам нарушения прав.
Специалисты говорят, что дарение выбирают с целью избежать притязаний других собственников. Ведь при продаже доли в квартире остальные совладельцы имеют преимущественное право на её приобретение. В случае же с дарением этот механизм можно обойти. Существуют и другие риски. Так, часто в договоре купли-продажи указывают, что деньги были переданы до подписания сделки либо же обозначают заниженную стоимость недвижимости. В последнем случае покупатель может потерять на налоговом вычете.
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