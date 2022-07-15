Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Криминал 13+

По обвинению в госизмене арестован вице-президент судостроительной компании Helsinki Shipyard Oy

, 10:20 Источник: Коммерсант

По обвинению в госизмене арестован вице-президент судостроительной компании Helsinki Shipyard Oy

Лефортовский районный суд Москвы по обвинению в госизмене арестовал до 12 сентября вице-президента по развитию бизнеса российско-финской судостроительной компании Helsinki Shipyard Oy Валерия Тимофеева.

По версии следствия ФСБ, он передал иностранным государствам некие данные о заводе «Янтарь» в Калининграде, где производятся в числе прочего военные корабли России. Как пишет «Коммерсант», Валерий Тимофеев задержан в Москве сотрудниками ФСБ. Официальных комментариев с Лубянки пока нет.

Согласно информации на сайте «Янтаря», в производстве завода находятся два больших десантных корабля проекта 11711 (корабль ближней и дальней морской зоны, предназначенный для высадки десанта, перевозки техники), а также два фрегата проекта 11356 (судно ближней и дальней морской зоны с управляемыми ракетами). Согласно международным договорам о военно-техническом сотрудничестве, оба фрегата проекта 11356 строятся для ВМС Индии. На сайте «Янтаря» нет упоминаний о сотрудничестве с Helsinki Shipyard Oy. По статье о государственной измене Валерию Тимофееву грозит от 12 до 20 лет заключения.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram