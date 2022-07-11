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Аргументы Недели Криминал 13+

От бизнеса на смерти в Брянской области пострадали 200 человек

, 17:47

От бизнеса на смерти в Брянской области пострадали 200 человек

Сотрудники управления СК РФ по Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении заведующего патологоанатомического отделения областной больницы, его подчинённых и «представителей» ритуального бизнеса. Всего в деле фигурируют 18 подозреваемых, которым предъявлено обвинение в мошенничестве со стороны организованной группы. По предварительным подсчётам, количество потерпевших более 200.

Наладив свой бизнес, дельцы брали с убитых горем родственником умерших деньги даже за самые мелкие услуги. Цифры в прейскуранте варьировались от 1 до 9 тысяч рублей. Например, с клиентов брали деньги за выдачу тела даже в рабочий день (по выходным был иной тариф), аренду траурного зала.

В итоге набралась сумма с 6 нулями. Во время следствия всё имущество участников группировки, а также их счета были арестованы. Прокуратора одобрила обвинительное заключение и в ближайшие дни дело будет передано в суд.

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