Киберпреступник испортил игру и поглядывает на машиностроение

Аргументы Недели → Криминал 13+

7 июля 2022, 16:42

Житель Екатеринбурга осуждён за генерацию и продажу читов в суперпопулярных играх про танки и корабли. Неизвестно, сколько именно незаконных продаж осуществил подсудимый, но дома у него были обнаружены десятки тысяч долларов и евро. Мужчина вину признал полностью, от апелляции отказался и заявил о намерении сотрудничать с отечественным машиностроением.



Андрей Кирсанов на протяжение нескольких лет продавал читы, позволяющие обходить ограничения в играх World of Tanks и World of Warships. Оставшись в 2014 году безработным, молодой человек написал скрипт, позволяющий включить авторежим или целиться в самое слабое место брони противника. Свои разработки он продавал по цене от 25 до 2125 рублей.



Сейчас господин Кирсанов осуждён на срок 2 года и 6 месяцев ограничения свободы. Вину признал полностью (хотя в ходе следствия пытался отрицать), подавать апелляцию не планирует. Осуждённый настаивает на сотрудничестве с государством, поскольку нашёл, по его словам, уникальные решения в отрасли машиностроения.



