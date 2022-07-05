В Туве арестованы члены экстремистской организации «Чёрная армия»

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5 июля 2022, 10:18

Представители Следственного комитета России предъявили официальное обвинение членам предполагаемой экстремистской организации «Чёрная армия». Они подозреваются в пропаганде идей запрещённого на территории РФ объединения «Арестантский уклад един».



Всего 23 июня было задержано 15 участников группировки из числа нынешних и бывших заключённых. 14 из них этапировано в Москву. Подозреваемые занимались пропагандой среди масс романтики уголовного мира, ненависти к представителям правоохранительных органов. Параллельно шла вербовка молодёжи для пополнения рядов экстремистов. Кроме того им поручали собирать деньги для пополнения воровского общака.



Название банде дали местные жители из-за цвета одежды осуждённых. Предполагаемым руководителем и её идейным вдохновителем называют местного 43-летнего криминального авторитета Артыша Дажываа. Ему предъявлено обвинение по сразу нескольким статьям УК РФ.



Правозащитники и родные задержанных опасаются, что следствие будет проходить с нарушением закона. Поэтому они настаивают на объективном выяснении истины.