В Туве арестованы члены экстремистской организации «Чёрная армия»

Представители Следственного комитета России предъявили официальное обвинение членам предполагаемой экстремистской организации «Чёрная армия». Они подозреваются в пропаганде идей запрещённого на территории РФ объединения «Арестантский уклад един».
Всего 23 июня было задержано 15 участников группировки из числа нынешних и бывших заключённых. 14 из них этапировано в Москву. Подозреваемые занимались пропагандой среди масс романтики уголовного мира, ненависти к представителям правоохранительных органов. Параллельно шла вербовка молодёжи для пополнения рядов экстремистов. Кроме того им поручали собирать деньги для пополнения воровского общака.
Название банде дали местные жители из-за цвета одежды осуждённых. Предполагаемым руководителем и её идейным вдохновителем называют местного 43-летнего криминального авторитета Артыша Дажываа. Ему предъявлено обвинение по сразу нескольким статьям УК РФ.
Правозащитники и родные задержанных опасаются, что следствие будет проходить с нарушением закона. Поэтому они настаивают на объективном выяснении истины.
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