Бывший глава ФСС Татарстана погорел на памперсках

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30 июня 2022, 14:17

Суд Казани приговорил к реальному сроку бывшего руководителя Фонда социального страхования Республики Татарстан Павла Лоханова. Он получил девять лет тюрьмы за получение взятки. Деньги ему передал поставщик подгузников.



Суд требовал от него возмещения неустойки по контракту. Лоханов от лица ведомства заключил два года назад контракт с ООО «РСС-Мед». Компания обязалась поставлять подгузники для инвалидов. Сумма контракта составила более 56 миллионов рублей. В итоге лица с ограниченными возможностями получили подгузники не той марки, которая была указана в документе. ФСС обратился с заявлением в суд, чтобы вернуть неустойку.



Руководитель компании предложил Лоханову урегулировать проблему «цивилизованным способом», уменьшив сумму неустойки до 4 миллионов рублей. Лоханов согласился. В итоге суд назначил компании штраф в размере 100 тысяч рублей. Глава Фонда получил от руководителя «РСС-Мед» 2,4 миллиона рублей. В скором времени чиновник был задержан правоохранителями. Государственный обвинитель запрашивал в суде наказание 12 лет колонии. На суде Лоханов объяснил, что его спровоцировали на преступление. Он не хотел этого делать. Бывший чиновник сожалеет, что всё так произошло, что загублена его карьера, брошена тень на родственников.

Он рассчитывал на условное наказание.



