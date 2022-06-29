Московский городской суд повторно разбирался со стрельбой в «Москва-Сити»

Аргументы Недели → Криминал 13+

29 июня 2022, 10:07

Резонансный инцидент произошёл ещё в ноябре 2017 года. Тогда в ресторане башни «Око» с размахом праздновали день рождения одного из криминальных авторитетов. В списке приглашённых был и совладелец башни Гавриил Юшваев. Между его телохранителями и сотрудниками охраны комплекса произошёл конфликт, превратившийся в перестрелку с жертвами. В инцидент вмешались и бойцы Росгвардии.



Зачинщиками стрельбы стали начальник охраны Ювашева Магомед Исмаилов, а также его подчинённый Эльдар Хамидов. Пресненский районный суд приговорил их к 16 и 15 годам лишения свободы. Мосгорсуд этот приговор отменил, однако кассация передала дело на новое разбирательство. После этого апелляционная инстанция всё же согласилась с вердиктом районного суда. Но судя по всему точка в деле ещё не поставлена.



Тем не менее нынешнее решение может сказаться и на судьбе бывшего следователя Левона Агаджаняна. Именно в его производстве было дело о перестрелке. По основной версии, действуя в интересах Ювашева, правоохранитель решил сделать виновниками инцидента охрану комплекса и бойцов Росгвардии. Но в результате Агаджанян сам оказался под арестом, но дело его суд ещё будет рассматривать.