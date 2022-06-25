«Молдавскую схему» вывода денег из России оценили в 500 млрд рублей

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25 июня 2022, 13:17 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Гособвинитель запросил от 16 до 20 лет для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. На скамье подсудимых - акционер Victoriabank Александр Коркин и топ-менеджер Русского земельного банка (РЗБ) Венера Шарипова, а также финансист и два юриста.



Для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева запрошены максимально возможные сроки — по 20 лет колонии строгого режима. Другому юристу, Льву Пахомову, грозит 18 лет, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — по 16 лет лишения свободы. Отметим, что Юсупов уже отбывает срок в четыре с половиной года за соучастие в хищении 2,1 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».



Основная часть противозаконных операций приходилась на период с 30 июня 2013 до конца 2014 года. Организаторами криминальной схемы следствие считает владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, молдавского политика Ренато Усатого и теневого банкира Александра Коркина.



Схема была довольно оригинальной. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.



В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.



Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.



С российской стороны в криминальной схеме были задействованы банки «Западный», РЗБ, Кредитбанк, «Европейский экспресс» и многие другие. Свои сроки уже отбывают экс-глава РЗБ Александр Григорьев (12 лет), экс-владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (9 лет) и Елена Платон (9 лет), сестра владельца Moldindconbank Вячеслава Платона.



