Активность телефонных мошенников снова увеличилась

Аргументы Недели → Криминал 13+

23 июня 2022, 18:01

После начала спецоперации РФ на Украине активность мошенников сократилась. Однако с началом лета они вновь активизировали свою деятельность. Росту мошенничества способствуют сложная социальная обстановка. Злоумышленники пользуются новыми финансовыми схемами.



В «Лаборатории Касперского» сообщили, что каждый восьмой россиянин сталкивался со злоумышленниками как минимум раз в неделю. Преступники придумывают разные легенды и поводы, чтобы отнять у граждан сбережения, подтолкнуть их на оформление кредита. За первый квартал текущего года злоумышленники похитили у россиян более 3,3 миллиарда рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В «Вымпелкоме» сообщили, что в телефонию внедряется система искусственного интеллекта для вычисления жуликов. Подобная система имеется в МТС, Сбербанке. Мегафон каждые сутки блокирует более полумиллиона сомнительных телефонных звонков. Но мошенники пользуются подменными номера. В основном поток звонков идёт из Прибалтики, хотя ранее они действовали с территории Украины. Вычислить местоположение злоумышленников в ряде случаев можно. Однако задержать их крайне сложно из-за политических и правовых разногласий России с другими государствами. Тем не менее наказание за преступления рано или поздно настанет.