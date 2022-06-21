В Самаре бывший начальник полиции помогал бандитам

Ленинский районный суд города поставил промежуточную точку в отношении полковника Вячеслава Хомских. Начальнику полиции и по совместителю заместителю руководителя МВД Самары было предъявлено обвинение в корыстном сотрудничестве с одной из местных преступных группировок.
Если верить следствию, в марте 2011 года Хомских вступил в контакт с ОПГ «Законовские». Взамен на автомобиль и ежемесячные денежные отчисления страж порядка согласился не вмешиваться в бизнес группировки. Фактически речь шла о так называемой «крыше». Данная схема действовала на протяжении 6 лет. За это время сумма гонорара составила порядка 22 миллионов рублей. Также не исключено, что в деле могут быть замешаны и другие фигуранты из силовых структур.
Как бы там ни было, вердикт первой инстанции достаточной жёсткий – 10 лет колонии строго режима, штраф в 89 миллионов рублей, лишение полицейского звания и права работы в силовых структурах на 8 лет. Кроме того Хомских грозит увольнение из органов.
Сам обвиняемый и его защита категорически не согласны с приговором и готовят апелляцию. По словам адвокатов Хомских, линия обвинения изначально была построена на словах бандитов, которые что-то услышали от своего ныне покойного сотоварища. Кроме того имела место и фальсификация некоторых доказательств.
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