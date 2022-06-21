В Иркутской области судят создателей финансовой пирамиды

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21 июня 2022, 16:43

В Иркутской области признаны виновными местные жители, напавшие на журналистов. Инцидент произошёл три года назад. Съёмочная группа «Вести. Дежурная часть» снимали видеоматериал о деятельности финансовой пирамиды Марины Дмитриевой.



Её супруг вместе со своими приятелями напали на сотрудников СМИ. Преступник получил условный срок и денежный штраф в размере 100 тысяч рублей. В Следственном комитете области сообщили, что это первый подобный инцидент. Пострадавшие журналисты отказались комментировать свою профессиональную деятельность.



От действий создателей финансовой пирамиды пострадало несколько десятков человек из разных регионов страны. Они вложили в структуру более 30 миллионов рублей. Пирамида создавалась через социальные сети. Для участия в «проекте» требовалось делать взносы. Первые вкладчики, снявшие сливки, рекламировали пирамиду. Уголовное дело по данному преступлению остаётся открытым. Количество потерпевших постоянно увеличивается. После задержания подозреваемых вкладчики стали обращаться в полицию во многих субъектах страны. Главный фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Её будут судить после установления всех преступных фактов.



