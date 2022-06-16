Старую медтехнику для ковидария Владимира привезли неисправной и под видом новой

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16 июня 2022, 15:14

В Ленинском районном суде Владимира начались прения по уголовному делу, связанному с поставками медоборудования для ковидария. Аппараты искусственной вентиляции лёгких имели истёкший срок годности. Прокурор запросил для поставщиков оборудования тюремные сроки.



Под обвинение попали глава «НПФ «Костромская медтехника» Оксана Рыжова и бенефициар Андрей Герасимов. Оборудование в госпиталь поступило через благотворительный фонд депутата-единоросса Григория Аникеева. Обвиняемые находятся под домашним арестом. Если их вина будет полностью доказана, им грозит ещё и значительный денежный штраф. Уголовное дело было возбуждено два года назад. Оно приобрело широкий резонанс.



Следователи установили, что оборудование было произведено более двух десятилетий назад. Оно имело срок годности до 2008 года. Сумма ущерба государству составила более 10 миллионов рублей. Сам Аникеев, оправдываясь, сообщил, что техника никогда не использовалась и находилась в резерве. Аппараты могут применяться только в случае чрезвычайного положения. Позже парламентарий выразил на готовность приобрести новые аппараты для региона на общую сумму более 50 миллионов рублей. Правда, дальше слов дело не пошло. По счастливой случайности, от просроченной медицинской техники никто не пострадал.



