Бывшему топ-менеджеру ОАО «Воентелеком» вынесен обвинительный приговор

Аргументы Недели → Криминал 13+

9 июня 2022, 17:12

Мещанский районный суд столицы всего за 2 заседания поставил промежуточную точку в деле Олега Савицкого, бывшей правой руки генерального директора ОАО «Воентелеком». Вердикт – 4 года и 2 месяца колонии общего режима плюс денежный штраф в 800 тысяч рублей.



Такой мягкий приговор во многом обусловлен тем, что подсудимый полностью сознался в своих прегрешениях и пошёл на сделку со следствием. Тем не менее адвокаты Савицкого посчитали и это наказание чрезмерным, подав апелляцию.



Криминальные эпизоды вокруг ОАО «Воентелеком» и российского Министерства обороны впервые стали достоянием гласности ещё летом 2013 года. С того времени многие люди не только были осуждены к разным срокам, но и успели отбыть наказание.



Что же касается самого Савицкого, следствие заинтересовалось им ещё в декабре 2017 года. Тогда же вместе с другими фигурантами руководитель попал под стражу. По версии следствия, группа лиц присвоила примерно полтора миллиарда рублей за счёт завышения смет. Эти деньги оборонное ведомство выделило на закупку маршрутизаторов, а также проведение авторского надзора по системам спутниковой связи.



В ходе расследования все подозреваемые выразили желание сотрудничать, и были освобождены из-под стражи. В результате обвинение было предъявлено ряду высоких военных чинов, так или иначе способствовавших махинациям.



