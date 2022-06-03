Полицейский не только не оказал помощь жертве собственного ДТП, но и добил её

Бывший самарский полицейский Антон Безчетвертев признан судом в убийстве 15-летней девочки и приговорён к 19 годам колонии строгого режима. Его ещё лишили звания подполковника полиции и обязали выплатить потерпевшей стороне 3 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Расследование установило, что экс-полицейский в посёлке Петра Дубрава Волжского района Самарской области сбил школьницу на пешеходном переходе, а потом ударил беспомощную ножом в шею 5 раз, чтобы скрыть тело и замести следы. При этом он сам же возглавлял в полиции отдел тяжких и особо тяжких преступлений против личности. В связи с большим резонансом жестокого и циничного преступления дело расследовал центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Убийца жил в одном доме с девочкой. Поэтому следствие проверило версию об имевшейся интимной связи между ними, осужденный категорически это отрицал.
В полиции Антон Безчетвертев прослужил 18 лет, на год больше ему предстоит провести по другую сторону колючей проволоки.
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