Бывшему замгендиректору АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марату Арустамову суд объявил приговор за взятку при выполнении работ на космодроме «Восточный».
Он получил откат от строительной компании «Респект-СМ» в 3 млн рублей. Подряд в 200 млн рублей предполагал строительство жилья для сотрудников космодрома Восточный в ЗАТО Циолковский. Сотрудники подождут и без жилья, главное, как говорил Аркадий Райкин, волокита и откат. За это суд присудил ему, не Райкину, 9 лет строгого режима. Естественно, как и все мошенники, Арустамов своей вины не признаёт и собирается обжаловать приговор. Тем временем следом за ним под суд попал сам подрядчик по фамилии Алексанян, который давал взятку.
В суде эта воровская мерзота манипулировала показаниями и фактами. Алексанян вдруг заявил, что оговорил Арустамова, которому взятку не давал, но на решение суда это уже не повлияло. Самый гуманный суд в мире решил, что вор должен сидеть в тюрьме. А подрядчику-взяткодателю присудят ещё и наказание за недострой объекта на космодроме, который по документам принят в эксплуатацию.
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