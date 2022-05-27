В Челябинской области задержали курьера, забравшего деньги у обманутой старушки

Аргументы Недели. Челябинск → Криминал 13+

27 мая 2022, 16:30 Анна Семенова

Пенсионеры чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

На заработки в Миасс мужчина приехал из Новосибирска.

Не всегда истории с обманутыми доверчивыми южноуральцами заканчиваются уходом мошенников от ответственности. Например, пенсионерка из города Миасса вовремя обратилась в полицию и точно смогла описать наведавшегося к ней человека, что помогло быстро его задержать.

Дело было так. 88-летней бабушке позвонила на домашний телефон некая дама, которая сообщила: «Ваша дочь получила серьезные травмы в ДТП, ей срочно нужна дорогостоящая операция». Сумму незнакомка запросила астрономическую – 800 тысяч рублей.

Разволновавшаяся пенсионерка сообщила, что у нее имеется только половина суммы, но она прямо сейчас готова все отдать. Тут же бабушке поступила инструкция: к вам скоро подъедет человек, передайте пакет с наличными ему, мы все уладим.

Когда деньги были переданы, первый шок прошел, и пенсионерка позвонила дочери, выяснилось, что никакой аварии не было. Пришлось обращаться в полицию.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, специалисты уголовного розыска города Миасса, собрав необходимую информацию, вскоре задержали подозреваемого. Курьером, приезжавшим за деньгами, оказался ранее судимый 26-летний житель Новосибирска. На допросе он рассказал, что приехал на работу в Миасс, увидев объявление о поиске посредника в интернете. В его обязанности входило приехать на указанный адрес, забрать пакет с наличными и через банкомат перевести всю сумму на банковский счет заказчиков, оставив себе проценты за труды.

Теперь молодой мужчина вновь окажется за решеткой, в отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество, сейчас он находится в СИЗО.

Полицейские проверяют причастность данного гражданина к аналогичным преступлениям. Устанавливаются остальные соучастники.