Научные испытания закончились заключением. В тюрьму

Аргументы Недели → Криминал 13+

25 мая 2022, 11:12

Заместителя директора АО «НИМИ имени В. В. Бахирева» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению МВД, возглавлявший ранее «НИИ «Геодезия» Александр Вагин сорвал государственный контракт на сумму 145 млн рублей, используя на испытаниях оружия устаревший манекен. Вагин обвинения отвергает и рассчитывает на прекращение уголовного преследования.



Расследование ведётся с 2019 года, причём формулировки квалификации действий подозреваемых неоднократно менялись. Вначале неустановленной группе лиц инкриминировалось нанесение ущерба РФ без хищения. Теперь Александр Вагин обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК, нанесённый его действиями ущерб оценивается в сумму госконтракта. Примечательно, что суд отклонил ходатайство следствия о мере пресечения, поскольку речь шла всего лишь о домашнем аресте, а не о заключении под стражу.



Находящийся пока на свободе руководитель ФКП «НИИ «Геодезия» в 2015 году заключил контракт на 145 млн рублей с Министерством промышленности и торговли. По нему он обязался провести ряд исследований на тему воздействия поражающих факторов на организм человека. Условия соглашения предусматривали использование антропоморфного манекена нового поколения «Гибрид 3». Однако испытания проводились на устаревшей модели «Гибрид 2», что, по мнению следствия, означает недостоверность полученных данных и срыв госконтракта.